Wereld veert verschrikt op, maar Biden is al decennia berucht om blunders

Bidens speech in Warschau zat er bijna op - de president zou alleen nog zijn vaste laatste zinnen uitspreken, over de hoop dat God Amerikaanse troepen beschermt. Maar Biden liet zich eerst nog iets ontvallen dat de wereld verschrikt deed opveren. ,,In godsnaam, deze man kan niet aan de macht blijven”, zei hij over Poetin. Waarnemers reageerden geschokt. Was dat een oproep om Poetin te verwijderen? Een nieuw doel van de Amerikaanse regering? Gaat de VS een poging doen hem uit het Kremlin te krijgen?



Het zou ingaan tegen het beleid van Biden tot nu toe. Zijn Witte Huis heeft juist uitdrukkelijk laten merken dat het niet uit is op wat in de VS regime-change heet, het ten val brengen van een vijandig regime in een ander land, zoals de Amerikanen in 2003 deden in Irak. De VS vreest dat Poetin alleen maar agressiever en meer paranoïde zal worden als hij het idee krijgt dat zijn eigen positie op het spel staat. ,,Vanuit ons perspectief is wat er met het Russische politieke systeem gebeurt iets dat uitgemaakt wordt in Rusland”, zei adviseur nationale veiligheid Jake Sullivan vorige week nog.



Maar in Warschau zei Biden dus iets heel anders. Hij had het niet zo bedoeld, reageerde het Witte Huis direct. Een woordvoerder wrong zich in bochten om het recht te praten: ,,Het punt van de president was dat Poetin geen macht mag uitoefenen over zijn buren of de regio. Hij had het niet over de macht van Poetin in Rusland of over een verandering van regime.”