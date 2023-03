Wereldreiziger Monique de kip is dood: ‘Negen jaar lang was ze mijn maatje’

frankrijkDe beroemdste kip van Frankrijk – die per boot een wereldreis maakte – is dood. Ze zag ijsberen, legde al varend gewoon aan de lopende band eieren, en leerde zelfs surfen.

Ze legde met haar baasje 83.000 kilometer af. Samen voeren ze over alle wereldzeeën. Ze trotseerde ijsschotsen en doorstond tropische hitte. Maar nu is het feest voorbij.

25 eieren

‘Ik wist dat ze niet het eeuwige leven had. Maar het doet wel pijn na de negen jaar die we samen hebben doorgebracht, waarvan vijf knettergekke en onvergetelijke jaren aan boord van de Yvinec’, meldt zeezeiler Guirec Soudée op zijn Facebookpagina.

Quote Jij bleef elke dag eieren leggen omdat je wist dat ons leven er vanaf hing Guirec Soudée

Soudée en Monique vormden een stel zoals je ze niet vaak ziet. ,,We hebben een hele goede band. Ze is m’n maatje geworden’’, vertelde Soudée eens op televisie, met Monique braaf op schoot. ,,De eerste dag dat we wegvoeren legde ze al een ei.’’

De twee hebben samen een wereldreis gemaakt op de zeilboot van Soudée, de Yvinec. Het avontuur begon in november 2013. In 28 dagen voeren ze samen de Atlantische Oceaan over. Monique legde op die eerste etappe al 25 eieren. Op de Antillen was het nog aangenaam warm. Monique kwam kakelend en zonder zorgen de dag door.

Omringd door zeehonden

Daarna ging de reis verder, via Canada naar Groenland. Daar was het soms -60 graden. De boot kwam vast te zitten in het ijs. Ze werden omringd door zeehonden en poolvossen.

Volledig scherm © Facebook Guinrec Soudeé Adventure

Soudée en Monique overwinterden er 130 dagen lang. Op foto’s is het zeilschip in het ijs te zien. Daarnaast zit Soudée lachend op een slee op het ijs. En dáárnaast staat Monique, op haar eigen mini-slee, ook op het ijs.

‘Zonder jou was ik daar gek geworden’, schrijft Soudée in zijn In Memoriam op Facebook. ,,Het was onmogelijk om daar te vissen. En jij bleef elke dag eieren leggen omdat je wist dat ons leven er vanaf hing.’’

Als het ‘maar’ -20 graden was, maakte Monique wel eens een uitstapje. Soms deed Soudée haar een groen jasje aan, zodat ze buiten niet zou bevriezen. Na de wandeling kwam Monique altijd weer snel terug naar de boot: ,,Om zich op te warmen bij ons kacheltje’’, vertelde Soudée in een interview. ,,Dat was wel angstig, want soms ging ze te dicht bij de kachel zitten en begon het naar gegrilde kip te ruiken.’’

Volledig scherm De beroemdste kip van Frankrijk leeft niet meer. Op de achtergrond: Guirec Soudée. © Jean-Philippe Meriglier

Surfen

De reis ging door. Via Californië en Kaap Hoorn naar Antarctica. Onderweg leerde Guirec z’n diertje zwemmen en zelfs surfen. Jawel: Monique kan surfen.

Op videobeelden is te zien hoe ze samen op een surfplank op de golven staan: zij voorop, hij erachter. Op foto’s zie je Monique ook nog als een acrobaat op de peddel zitten die Soudée in zijn handen houdt, staand op de surfplank op het water.

De Fransen konden het allemaal ‘live’ volgen: op sociale media deed het tweetal verslag van hun reis. Na hun terugkeer in Bretagne volgden nog boeken en veel televisieoptredens. Ze werden beroemdheden.

‘We hebben samen ijsbergen, walvissen en zee-eenhoornen gezien’, schreef Soudée bij de bekendmaking van het overlijden van Monique. ‘Maar aan al het moois komt een einde. Ik vergeet je nooit, kleine Momo. Bedankt voor alles.’

Volledig scherm © Facebook Guinrec Soudeé Adventure