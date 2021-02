Wereldwijd meer vaccinaties dan besmettingen, toch roept WHO op tot meer actie

Het is een mijlpaal waar nog van alles op af te dingen is, maar toch: wereldwijd is het aantal coronavaccinaties volgens de officiële statistieken het aantal besmettingen met het virus gepasseerd. Desondanks waarschuwt wereldgezondheidsorganisatie WHO dat farmaceuten en regeringen nog veel meer inspanning moeten leveren om ook arme landen van vaccins te kunnen voorzien.

Volgens de berekeningen van Our World In Data zijn er wereldwijd bijna 120 miljoen mensen tegen corona gevaccineerd. Het aantal officiële Covid-besmettingen, bijgehouden door de Johns Hopkins University, staat sinds het uitbreken van de pandemie vanavond op ruim 105 miljoen.

Een paar nuances zijn op zijn plaats. Zo zijn er het voorbije jaar in werkelijkheid heel wat meer mensen besmet geraakt - niet elke persoon met corona wordt geregistreerd. En veruit de meeste gevaccineerden hebben pas één prik gehad, en zijn dus nog niet volledig beschermd.

In Nederland is de balans bovendien nog lang niet in evenwicht. In ons land zijn volgens het coronadashboard van het RIVM naar schatting nu bijna 500.000 prikken gezet. Het aantal officiële besmettingen bedraagt nog altijd meer dan het dubbele, volgens de Johns Hopkins University ruim 1 miljoen.

‘Opmerkelijke prestatie’

Toch is er wereldwijd sprake van een bijzondere mijlpaal, vindt ook WHO-directeur Tedros Ghebreyesus. Hij sprak vandaag tijdens een persconferentie van ‘goed nieuws’, en een ‘opmerkelijke prestatie in zo’n kort tijdsbestek’. Maar de WHO-baas waarschuwde voor al te veel hosanna. Meer dan driekwart van de inentingen zijn tot nu toe toegediend in slechts tien voornamelijk rijkere landen, stelde Ghebreyesus. ,,En bijna 130 landen, met 2,5 miljard inwoners, hebben nog geen enkele vaccinatie geregistreerd.”

Volledig scherm In Israël heeft bijna 40 procent van de bevolking al minimaal één coronaprik gehad. © AP

In een land als Israël heeft al bijna 40 procent van de bevolking in elk geval één prik gehad, wat betekent dat het deel van de bevolking dat het grootste risico loopt op ernstige ziekte of overlijden al aan de beurt is geweest. ,,Alle regeringen hebben een verplichting om hun eigen mensen te beschermen”, zei Ghebreyesus daarover. ,,Maar als landen hun eigen zorgpersoneel en oudere mensen al gevaccineerd hebben, kunnen ze om de rest van hun bevolking te beschermen het beste vaccins delen met andere landen, zodat die hetzelfde kunnen doen.”

Hoe langer het duurt voor wereldwijd de mensen die het grootste risico lopen zijn gevaccineerd, hoe meer kans het virus krijgt om te muteren en zo de werking van vaccins te frustreren”, stelde de WHO-baas.

Oproep tot samenwerken

Ghebreyesus riep farmaceuten op om meer met elkaar samen te werken, bijvoorbeeld door elkaars vaccin te gaan produceren. Bedrijven zouden de Franse farmaceut Sanofi als voorbeeld moeten nemen. Sanofi gaat helpen om het vaccin van Pfizer/BioNTech op grote schaal te produceren, werd deze week bekend. Het Franse bedrijf wil dit jaar meer dan honderd miljoen doses Pfizer-vaccin afleveren, te beginnen in juli.

Ook het Zwitserse bedrijf Novartis gaat Pfizer op deze manier helpen. De Duitse chemiereus gaat helpen met het produceren van het vaccin van CureVac, dat overigens nog niet is goedgekeurd.