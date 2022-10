Wereldwijde knipsolidariteit met Iraanse vrouwen

Terwijl de Iraanse ‘Feministische Revolutie’ een derde week van straatprotesten ingaat tegen het autoritaire islamitische regime, knippen steeds meer beroemde vrouwen plukken van hun haar. De bijzondere solidariteitsgeste volgde op de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die in september overleed nadat ze door de Iraanse zedenpolitie was gearresteerd wegens het overtreden van de door het regime opgelegde kledingvoorschriften.

Amini’s dood heeft in Iran de grootste protestgolf in bijna drie jaar op gang gebracht. Bij de betogingen in het land knippen vrouwen hun haar en verbranden ze soms ook hun hoofddoek. Tientallen demonstranten zouden zijn omgekomen door de keiharde represailles van de Iraanse veiligheidsdiensten en vele honderden demonstranten zijn opgepakt.

Beroemdheden trekken zich het lot van hun Iraanse zusters aan. Nadat eerder actrice Angelina Jolie op Instagram haar steun betuigde plaatsten Oscar-winnende Franse actrices Marion Cotillard en Juliette Binoche deze week knipvideo’s van zichzelf op de sociale media.

Dat werd ook gedaan door de Engelse actrice Charlotte Rampling en door zangeres Carla Bruni-Sarkozy, de vrouw van de vorige Franse president Nicolas Sarkozy.

Elders gingen knipbeelden viraal van de Turkse zangeres Melek Mosso op een podium vorige week, en van de Zweedse Europarlementariër Abir Al-Sahlani die in de vergaderzaal van het Europees Parlement in Straatsburg de schaar in haar lokken zette.

In Nederland knipte minister van Justitie Dilan Yesilgöz donderdagavond in de uitzending van Op1 een haarlok af. Een museum in Rome verzamelt haarlokken om aan de Iraanse ambassade te presenteren.

Het Iraanse staatspersbureau Irna meldde gisteren dat Masha Amini niet zou zijn overleden door mishandeling maar zou hebben geleden aan een ziekte. Volgens het lijkschouwingsrapport stierf ze na ‘meervoudig orgaanfalen’, veroorzaakt door een tekort aan zuurstof naar de hersenen, en niet door slagen op haar hoofd en ledematen, zoals haar familie constateerde aan de hand van vele blauwe plekken op het lichaam.

Dit weekend worden weer veel nieuwe protesten verwacht, ook in andere landen. De Vereniging van Iraanse Academici in Nederland demonstreerde gisteren op de Dam in Amsterdam.

