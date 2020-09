Wereldwijde waterschaarste: hoe voorkomen we oorlogen en massamigratie?

In Stockholm is voor de 29ste keer de World Water Week gehouden. Voor het eerst moest ook het gezaghebbende internationale forum - dat nadenkt over 'de uitdagingen' van de toekomstige watervoorziening in de wereld - virtueel worden gehouden vanwege het coronavirus. Het virus ontregelt en hakt er flink in, maar het is niets vergeleken bij wat ons mogelijk wacht als de mondiale watervoorziening afneemt door klimaatverandering. Een van de thema's in Stockholm is niet voor niets de link tussen waterschaarste en toekomstige conflicten en oorlogen.