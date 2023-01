Werkstraf voor wegpiraat (22) die straten van Mol maandenlang onveilig maakte: ‘Hij probeerde zich nog in te dekken’

Met je BMW M4 de straten in Mol en omgeving onveilig maken en betrapt worden omdat je je eigen rijgedrag op sociale media zet. Het overkwam Indy V.H., die op dat moment 22 jaar was. ,,Het is de laatste persoon van wie je zou denken dat hij in de auto zit. Harry Potter is er niks tegen”, klinkt het bij een kennis. Zo liep de wegpiraat toch tegen de lamp.