Wetenschappers ontdekken grootste vleesetende zoogdier ooit

Het nieuws over de vondst is gisteren gepubliceerd in het vakblad Journal of Vertebrate Paleontology. De megacarnivoor leefde in Eurazië, Noord-Amerika en delen van Afrika en de Arabische wereld. De Simbakubwa kutokaafrika, wat ‘grote leeuw uit Afrika’ betekent in de Afrikaanse taal swahili, moet in staat geweest zijn om dieren ter grootte van een olifant en nijlpaard aan te vallen en doden.