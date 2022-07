WHO: Apenpokken internationaal gevaar voor de volksgezondheid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de apenpokken uitgeroepen tot ‘een internationaal gevaar voor de volksgezondheid’. Die status is het hoogste waarschuwingsniveau van de organisatie.

De recente uitbraak van het apenpokkenvirus buiten de streken waar het normaal in Afrika voorkomt, is volgens de WHO nu een internationaal risico. Tedros Adhanom Ghebreyesus - de directeur van de WHO - volgt normaal gesproken het advies van een daartoe ingestelde commissie over de status van een aandoening. De leden van de commissie konden het er niet over eens worden, volgens de directeur. Maar hij kan ook zelf het voortouw nemen en heeft dus de apenpokken internationaal gevaarlijk genoemd. Het gaat vooral om Europa waar het risico op besmetting volgens hem groter is dan elders.

Symptomen

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Het virus treft momenteel vooral mannen die seks hebben met mannen, maar het is geen geslachtsziekte. Het virus verspreidt zich via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen.

700 gevallen in Nederland

Op de wereld, waar bijna acht miljard mensen wonen, zijn tot dusver volgens de WHO bij de huidige uitbraak 14.000 besmettingen vastgesteld in 71 verschillende landen, ruim zevenhonderd in Nederland. Vijf sterfgevallen worden wereldwijd aan de uitbraak van apenpokken toegeschreven.

Volledig scherm Apenpokken onder een microscoop. © AP / Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDC

Twee andere ziektes staan momenteel op het hoogste waarschuwingsniveau van de WHO. Dat zijn Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, en polio. Eerder werden ook de Mexicaanse griep (2009), ebola (2014 en 2019) en het zikavirus (2016) uitgeroepen tot internationaal gevaar voor de volksgezondheid.

Vaccinaties

Bijna vier maanden nadat het apenpokkenvirus in Nederland opdook, beginnen de GGD Haaglanden en GGD Amsterdam maandag met de eerste vaccinaties tegen het apenpokkenvirus. In de hoofdstad worden zo’n honderd mannen per dag gevaccineerd.