Wie bedenkt er een list tegen lastpak Kim?

De viering van de Nationale Dag - de oprichting van de volksrepubliek op 9 september 1948 - is doorgaans een dag waarop Noord-Korea nog eens de spierballen laat zien. De ene keer met een militaire parade en vorig jaar met een nucleaire test. Dus houdt Zuid-Korea ook vandaag weer de adem in. Het buurland, de gezworen vijand, vreest een nieuwe nucleaire test. Dat zou prima passen in een week vol provocaties en dreigende taal tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Donald Trump deed donderdag een nieuwe duit in het zakje. Militair optreden om de nucleaire dreiging van Noord-Korea weg te nemen blijft een optie. De Amerikaanse krijgsmacht is de sterkste ter wereld en beschikt over 'prachtige wapens', benadrukt Trump. ,,Ik zou er de voorkeur aan geven om niet de militaire weg te bewandelen. Als wij die ooit inzetten tegen Noord-Korea, wordt dat een treurige dag voor Noord-Korea.''

Harder optreden

Na de recente test van een waterstofbom, Noord-Korea's zesde en zwaarste kernproef tot nu toe, klinkt in het Westen de roep om extra sancties. De VS eist dat de Verenigde Naties harder optreden. Trump wil een olieboycot en een verbod op het inhuren van Noord-Koreaans personeel. Ook dreigt hij de financiële belangen van het regime te bevriezen en een boycot in te stellen tegen de handelspartners van Noord-Korea. Remco Breuker, Korea-deskundige aan de Universiteit Leiden, vindt het vooral 'hol geschreeuw'. ,,Alle dreigementen hebben slechts symbolische waarde. Met een olieboycot zal Kim niet blij zijn, maar uit een recente analyse blijkt dat Noord-Korea daar redelijk goed mee zal kunnen omgaan.'' Bovendien is de Veiligheidsraad van de VN verdeeld. Rusland en China veroordelen de kernproeven, die in strijd zijn met VN-resoluties, maar zijn terughoudend met sancties. De Russische president Vladimir Poetin vreest dat de 'militaire hysterie' van Trump een averechts effect zal hebben.

'Verspilde moeite'

Breuker noemt de meeste economische strafmaatregelen 'verspilde moeite'. Hij pleit er wel voor om de uitbuiting van Noord-Koreaanse dwangarbeiders in onder meer de EU, VS, Rusland en China aan banden te leggen. Noord-Korea verdient daar wereldwijd 1 miljard euro aan. ,,Ik ben voor sancties, maar dan gerichter'', zegt Breuker. ,,Kim Jong-un ligt er wel wakker van als zijn geld bevroren wordt. Als je eerst onderzoekt uit welke netwerken het geld van Noord-Korea komt, kun je preciezer sancties opleggen. Daar moet je wel geld en mankracht in stoppen. Dat gebeurt nu te weinig.'' De Europese Unie pleit ervoor de weg van de dialoog te blijven bewandelen, maar bereidt wel hardere sancties voor. ,,We hebben nu te maken met een ander niveau van bedreiging'', zegt EU-buitenlandchef Fedrica Mogherini.

25 jaar praten

De Amerikaanse president Trump wijst er nog eens op dat 25 jaar praten Noord-Korea niet van kernwapens heeft afgehouden. ,,Noord-Korea gedraagt zich slecht en moet daarmee ophouden.''



De website NK Pro denkt dat het wel meevalt met de dreiging vandaag. Uit een analyse van 75 raketproeven sinds 1990 blijkt dat die zelden plaatsvonden op Koreaanse nationale feestdagen. Ze worden vaker uitgevoerd op dagen dat de vijand wat te vieren heeft, zoals op Onafhankelijkdsdag (4 juli) in de VS of tijdens verkiezingen of gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea.



Toch bereidt Zuid-Korea zich voor op het ergste. Het raketafweersysteem THAAD is uitgebreid met nog eens vier raketwerpers. Op de basis in Seongju stonden er al twee.



De Noord-Koreanen lijken nergens wakker van te liggen. Minister Kim Yong-jae (Externe Economische Betrekkingen) zei op een economische top in Rusland dat de VS en hun 'satellietstaten' een vijandige campagne voeren tegen zijn land. Ze doen er goed aan om de 'nucleaire status' van zijn land in gedachten te houden. Pogingen Noord-Korea met sancties te intimideren zijn volgens de bewindsman zinloos. ,,We zullen met krachtige tegenmaatregelen reageren op barbaarse pogingen van de VS om druk uit te oefenen.''