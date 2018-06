'Wie er ook wint, het wordt chaos'

,,Vanochtend sprak ik twee jonge vrouwen. De één zei: als Erdogan wint, is alles verloren. Dan heeft deze generatie geen hoop en geen vrijheid meer. De ander zei: als Erdogan verliest, is alle hoop weg. Hij is onze leider, dankzij hem heb ik de vrijheid om overal een hoofddoek te dragen. Dat enorme verschil tussen die twee vrouwen staat symbool voor wat hier aan de hand is: een totaal verdeeld land, waarin iedereen bang is voor wat er gaat gebeuren.



Alles voelt anders dan bij vorige verkiezingen in Turkije. Ik ben hier om een documentaire te maken over de verkiezingen, en wat er daarna gaat veranderen. Ik wist dat er veel op het spel staat, maar ik had niet gedacht dat het hier zo intens leefde. Elk gesprek gaat erover. Of ik nu in een taxi zit, over straat loop of bij de bakker ben: overal hoor ik de namen van Erdogan en zijn belangrijkste rivalen. Ik heb het nog nooit zo fel en emotioneel meegemaakt.