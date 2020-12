Wie gaat Donald Trump in zijn laatste weken nog allemaal gratie verlenen?

Donald Trump staat daarin in zijn volste recht. Amerikaanse presidenten kunnen namelijk gratie verlenen aan wie ze willen. Maar zoals vaker in zijn presidentschap lijkt Donald Trump ook hier weer wat grenzen te willen verleggen. Want een opvallende meerderheid van de 94 mensen die tot nu van zijn pardon profiteerden, blijkt namelijk rechtstreekse persoonlijke of politieke banden te hebben met de president. Een voorganger die zo in opspraak raakte was Bill Clinton. In 2001 verleende hij gratie aan zijn broer Roger, die was veroordeeld voor het bezit van cocaïne. Ook was er destijds een zeer dubieuze gratie voor een bevriende en voortvluchtige beurshandelaar die later veel geld stortte in het verkiezingsfonds van Clinton. De Democratische president werd daarvoor door zowel Republikeinen als Democraten bekritiseerd.