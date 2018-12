Wie heeft schuld aan instorten brug Genua?

Op 14 augustus kwamen 43 personen kwamen om het leven toen de 45 meter hoge Morandi-brug tijdens noodweer instortte. Zo'n 200 meter van het gevaarte kwam samen met een pijler naar beneden. Dertig auto's reden op dat moment op de brug. De slachtoffers waren voornamelijk inzittenden die bedolven raakten onder het beton. De ramp had nog vele malen groter kunnen zijn: de brug loopt voor een deel over een woonwijk, maar bleef daar overeind.



Al direct na de ramp bleek dat de problemen bekend waren. De Politecnico Universiteit van Milaan onderzocht de brug eind vorig jaar in opdracht van Autostrade per l'Italia. De universiteit constateerde toen dat er ernstige problemen waren aan de tuien waaraan de brug was bevestigd en adviseerde het bouwwerk constant met sensoren te monitoren.



Met dit advies is niets gedaan. Volgens professor Carmelo Gentile die het onderzoek leidde, werd het belang van zijn advies onderschat. Ook omwonenden meldden aan Autostrade dat zij barsten in de pijlers van de brug zagen en krakende geluiden hoorden. Autostrade benadrukt tot op de dag van vandaag dat ze aan haar onderhoudsverplichtingen heeft voldaan. Het bedrijf wijst naar het ministerie van Transport, dat maandenlang niet zou hebben geantwoord op een voorstel van Autostrade om de brug te versterken.



Tijdens de speciale zitting vandaag zal het bewijs dat de afgelopen maanden is verzameld en onderzocht worden beoordeeld, en zal door de rechtbank worden bepaald of het officieel kan worden toegelaten tot het strafproces.