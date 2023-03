Wie op wintersport gaat, heeft geluk: dik pak sneeuw verwacht in de Alpen

Daarmee lijkt het erop dat koning winter weer even helemaal terug is in de Alpen. Zo kan er lokaal veertig centimeter sneeuw vallen. In Zwitserland blijft het tot vannacht sneeuwen, in Oostenrijk stopt het pas morgenmiddag. De Franse en Italiaanse Alpen hebben minder geluk qua winterse buien. Daar sneeuwt het de komende dagen amper.