Wie zijn de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka?

Bij de aanslagen is een Nederlandse vrouw van 54 jaar omgekomen. De vrouw was op vakantie met haar echtgenoot en twee kinderen. Die zijn ongedeerd. De omgekomen Nederlandse woonde in het buitenland, maar niet in Sri Lanka. Ze had een kamer geboekt in het Cinnamon Grand, een zeer luxe vijfsterrenhotel in hartje Colombo, dichtbij het World Trade Center en het nationaal museum. Tijdens haar verblijf in het Cinnamon Grand werd ze het slachtoffer van een zelfmoordterrorist toen hij aanschoof in de rij voor het paasontbijt.