Wie zit er achter de bizarre aanslag in Nashville?

,,Nashville is nu niet meer opgelucht maar vastbesloten”, zegt burgemeester John Cooper daags na de bizarre explosie in het centrum van zijn stad. Opgelucht dat er voor zover bekend geen omwonenden zijn omgekomen bij de enorme klap. Vastbesloten om de dader te vinden. De schade is enorm; verschillende woonblokken in het centrum zijn verwoest.

Het mysterie blijft. Wie parkeerde er donderdag zo’n zware bom in het centrum van de hoofdstad van de country music? En waarom? Het zou een eerste aflevering van een nieuwe Netflixserie kunnen zijn. De kijkers kunnen vooralsnog alleen raden naar het motief achter een bizarre aanslag met een oude camper op de historische Second Avenue in Nashville, nabij Lower Broadway.

Burgemeester Cooper sprak in de lokale krant The Tennesean van een ‘verschrikkelijke dag’, maar Nashville heeft met andere uitdagingen te maken gehad, vooral dit jaar van COVID-19. ,,De aanval op onze gemeenschap was bedoeld om chaos en angst te creëren in deze tijd van vrede en hoop, maar de spirit van onze stad kan niet worden gebroken”, sprak Cooper.

Het centrum van de stad is nog altijd afgezet. Met man en macht speuren forensische diensten naar aanwijzingen. Door de enorme kracht van de explosie kunnen die honderden meters zijn weggeslingerd. Volgens een onderzoeker wordt vooral gezocht naar elektronische en metalen componenten voor aanwijzingen over de samenstelling van de bom en de ontstekingstechniek. Het vermoeden is dat de camper zelf was volgeladen met explosieven en niet dat er een bom in een omhulsel in was geplaatst. Een belangrijke vraag voor de onderzoekers is ook of er militaire explosieven zijn gebruikt.

Het kan weken, misschien wel maanden duren eer de puzzel is gelegd. Politiecommissaris John Drake twijfelt er niet aan dat de explosie opzettelijk was. Maar uit welke hoek de aanslag komt, blijft gissen. Volgens hem werden aanvankelijk schoten gemeld uit Second Avenue en Commerce Street. Van een schietpartij vonden de agenten geen spoor. Wel schrokken ze van een bizarre, versterkte, stem uit de oude camper: ,,Evacueer nu. Er is een bom. Er zit een bom in dit voertuig en die zal ontploffen.” Vervolgens begon de stem 15 minuten af te tellen tot aan een aangekondigde explosie.

De zes agenten die ter plaatse waren begonnen onmiddellijk met de evacuatie. Van deur tot deur werden bewoners gewekt. Een man die zijn hond uitliet, werd in veiligheid gebracht. De camper ontplofte om 6.30 uur terwijl de explosievendienst onderweg was. Drie mensen werden met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen, waaronder een agent met tijdelijk gehoorverlies. Later werd ‘weefsel’ in de buurt van de ontploffingsplek gevonden. Of het om menselijk weefsel gaat moet nog worden bevestigd.

Hulde is er in de stad alom voor de politiemannen die zeker levens hebben gered. Ze begonnen onmiddellijk aan te bellen en op deuren te kloppen , zonder te weten of de bom misschien wel voortijdig kon afgaan. ,,Ze gaven niet om zichzelf, ze dachten er niet aan, ze gaven om de inwoners van Nashville”, meldt The Tennesean trots. Politiebronnen spreken van een ‘totale verrassing’. Er waren voor de explosie geen dreigementen ontvangen. Zit er een terreurgroep achter of een boze lone wolf? Er zijn een aantal bekende extremisten uit verschillende hoeken aangehouden voor verhoor. Bijzonderheden daarover zijn niet gegeven. De autoriteiten speuren ook de sociale media af in de hoop dat er ergens iemand zijn mond voorbij praat. Of de aanslag tegen specifieke gebouwen kan zijn gericht wordt nog onderzocht.

Het is sowieso een moeilijk jaar voor Nashville. In maart werd de zuidelijke stad getroffen door een vernietigende tornado die 24 mensen het leven kostte en waarvan de schade aan gebouwen nog altijd zichtbaar is. De staat Tennessee worstel met oplopende coronabesmettingen en betreurt inmiddels bijna 6400 doden. De kerstexplosie in het hart van de stad kon er er ook wel bij. Burgemeester Cooper prees de hulpverleners die altijd paraat waren.

Vluchten vanaf BNA Airport in Nashville werden vrijdagmiddag stopgezet vanwege telecommunicatieproblemen in verband met de explosie. Inmiddels is de dienstregeling hervat. Er is een beloning uitgeloofd van zo’n 250.000 euro dollar voor tips die leiden naar de dader.

Betsy Williams, de eigenaar van het Melting Pot-gebouw aan de overkant van de straat, vertelde The Tennesean dat gasten meldden dat de camper daar al sinds donderdag gestationeerd was. Williams, die een zolderetage op de derde verdieping bewoont, zei dat ze om ongeveer 04.30 uur het geluid van luide schoten van een machinegeweer hoorde. Ze meldde dit aan de politie en meldde ook dat de camper inmiddels waarschuwingen uitzond voor een komende explosie. Williams verliet met haar gezin in pyjama het huis en ook kat Mavis werd meegenomen. Ze gingen naar een sporthal in de buurt, maar toen het stil bleef wilden ze terug. Juist op dat moment zagen ze een vuurbal boven hun wijk. Achteraf is Williams de dader(s) ook wel dankbaar dat vooraf werd gewaarschuwd voor de explosie.

Op basis van foto’s van de camper die door de politie openbaar zijn gedeeld, kan worden geschat dat het voertuig minstens tien jaar oud is. Verschillende mensen zijn voor ondervraging naar het politiebureau gebracht. Details daarover zijn niet gegeven.

Bekijk hier de beelden van de explosie en de waarschuwing vooraf: