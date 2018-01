Wij wijken niet! Frans bajespersoneel begonnen aan grootscheepse staking

Vrijdag raakten protesterende bewakers van een gevangenis in Fleury-Mérogis slaags met de politie. In de Noord-Franse bajes werden bewakers aangevallen door een veroordeelde moslimmilitant, die in 2000 in Tunesië 21 mensen ombracht. De man ging bewakers te lijf met een schaar en verwondde hen aan hoofd en bovenlichaam.



Het ministerie van Justitie heeft aangeboden om de gewelddadigste gevangenen in afzondering te plaatsen. Bewakers zeggen dat het hen aan bezetting en uitrusting ontbreekt om gevaarlijke veroordeelden, merendeels Islamisten en kruimeldieven die in de cel geradicaliseerd raken, het hoofd te kunnen bieden.



Ook eisen de cipiers een salarisverbetering. Het minimumsalaris ligt nu rond 1.400 euro. ,,Je kunt een bewaker niet de verantwoording voor 100 tot 150 gevangenen geven en hem een hongerloon betalen’’, meent Karar. Het aantal aanvallen op bewakers wordt geschat op 4.000 per jaar.