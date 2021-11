Wil je weten hoeveel je mannelijke collega verdient? In Finland hoor je het straks

Vrouwen die vermoeden dat mannelijke collega’s voor hetzelfde werk een hoger salaris ontvangen dan zij, kunnen straks in­zage kunnen krijgen in de salarisgegevens. Nog niet in Nederland, maar binnenkort wel in Finland waar de regering een nieuwe wet in de maak heeft om ‘niet gerechtvaardigde salarisverschillen tussen mannen en vrouwen weg te werken’. Zo werd het deze week gezegd door de Finse minister van Gelijkheid Thomas Blomqvist in een gesprek met het Britse persbureau Reuters.

,,We gaan dit rigoureus aanpakken”, voegde Blomqvist eraan toe. De Finse regering zwaait onder meer met een onderzoek van de Finse vakbond JHL: voor hetzelfde werk verdienen Finse vrouwen gemiddeld 605 euro minder per maand dan hun mannelijke collega’s.

Volgens uitgelekte plannen van de regering zouden benadeelde vrouwen over enkele maanden een verzoek kunnen doen voor salaristransparantie. De verkregen informatie zou wel vertrouwelijk moeten blijven. Vrouwen kunnen niet zelf in het loonstrookje van hun collega’s speuren, maar in hun naam kunnen juristen en mogelijk ook vakbondsvertegenwoordigers vergelijkingen maken.

Het revolutionaire wetsvoorstel ligt al flink onder vuur. Terwijl sommige vakbonden juist meer vergelijkingsmateriaal willen inzien, wijzen Finse werkgevers het voorstel resoluut af. Ze voorzien dat het vooral tot meer conflicten op de werkvloer gaat leiden. Maar de centrumlinkse vijfpartijencoalitie van de jonge premier Sanna Marin (36) lijkt niet van plan in te binden. Zij wil de nieuwe wet inzetten om de loonkloof tussen vrouwen en mannen te verkleinen.

17 procent minder loon

Volgens een ranglijst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verdienden Finse vrouwen in 2020 zo'n 17,2 procent minder dan mannen. Het loonverschil tussen mannen en vrouwen in voltijdarbeid in Nederland is 14%, net onder het OESO-gemiddelde. De OESO maakte zich in een van haar laatste overzichten ook sterk om bedrijven aan te sporen meer inzage te geven in loonverschillen op de werkvloer. Net zoals de Finse regering dat wil, zou volgens de OESO ook moeten worden gekeken naar het versterken van maatregelen (bijvoorbeeld ouderschapsverlof, kinderopvang) die een grotere vrouwelijke arbeidsparticipatie mogelijk maken.

Hoewel de Finse regering vastberaden zegt te zijn de spraakmakende wet in te voeren, is de belangrijkste Finse werkgeversorganisatie uit het overleg gestapt. De organisatie vindt dat de voorgestelde wijzigingen veel te snel gaan en dat er eerst meer onderzoek moet worden gedaan naar de loonkloof.

