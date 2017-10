Wilde dieren lijden onder selfiegekte van vakantiegangers

Pascal de Smit van World Animal Protection: ,,De realiteit voor deze dieren is dat zij verschrikkelijk lijden. Zo worden wilde luiaards gevangengenomen en met touw vastgebonden aan bomen. Grote kans dat zij binnen zes maanden na gevangenschap overlijden. We zagen vogels zoals toekans met ernstige abcessen, groene anaconda’s die ernstig verwond en uitgedroogd waren en kaaimannen die in bedwang werden gehouden met rubberen banden om hun kaken. Ook ontdekten we een zeekoe in een kleine tank in de voortuin van een lokaal hotel en zagen we hoe een reuzenmiereneter geslagen werd door zijn eigenaar.”



De olifant is het populairst onder toeristen (18 procent van de selfies), gevolgd door de luiaard en de schildpad. Met name in Zuid-Amerika en Australië worden veel selfies met dieren gemaakt. Ook sterren als Kim Kardashian en Cara Delevigne lieten zich vastleggen met een wild dier. Een zorgelijke ontwikkeling volgens World Animal Protection, gezien hun grote schare volgers. ,,Dit maakt gedrag dat wilde dieren in gevaar brengt normaal", aldus de organisatie.



World Animal Protection hoopt met een richtlijn vakantiegangers op weg te helpen met het maken van 'goede selfies': alleen in de vrije natuur en op afstand. Zij zou graag zien dat sociale media en dan met name Instagram die richtlijn overneemt. Twee jaar geleden paste Instagram al wel de richtlijnen aan wat betreft naaktheid en beledigingen, maar over dieren valt in de huidige tekst niets te lezen. Noch Twitter, noch Instagram, noch Facebook hebben tot nu toe gereageerd op de noodkreet van de dierenorganisatie.