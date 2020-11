Winkels België weer open: grote zorgen bij burgemeesters

België houdt de adem in: morgen gaan de winkels weer open. ,,We maken ons vooral zorgen om het eerste echte shoppingweekend”, zegt de burgemeester van Brugge. Een lichtfestival in zijn stad werd zaterdag al stilgelegd vanwege de grote drukte.

Na bijna een maand dicht te zijn geweest, mogen alle niet-essentiële winkels morgen de deur weer van het slot halen. De bedoeling was aanvankelijk dat ze pas op 13 december weer open zouden gaan, maar de regering is bang dat het dan veel te druk wordt vanwege de naderende kerstdagen.

Er zijn wel strenge voorwaarden verbonden aan de opening. Iedereen moet een mondkapje dragen en het is in principe de bedoeling dat mensen in hun eentje gaan winkelen. Niemand mag langer dan een half uur in de winkel blijven. Winkeliers moeten er op toezien dat er per 10 vierkante meter oppervlak één klant binnen is. Winkels die kleiner zijn dan 20 vierkante meter mogen maximaal twee klanten tegelijk toelaten. En overal moet 1,5 meter afstand kunnen worden gehouden.

Druktebarometer

Burgemeesters houden hun hart vast. ,,We maken ons vooral zorgen om het eerste echte shoppingweekend”, zegt burgemeester Dirk De fauw van Brugge. ,,Als het te druk is, sluiten we desnoods de stad af.” In Brussel wordt een filtersysteem ingevoerd, en in Gent komt er een maximumcapaciteit voor de belangrijkste winkelstraten. Leuven gaat dan weer werken met een ‘druktebarometer’. ,,Voordat mensen vertrekken, kunnen ze online zien hoe druk het is”, zegt wethouder Johan Geleyns in De Standaard. ,,Code rood betekent: het is echt te druk. Kies een ander moment om te shoppen.” Het openen van de winkels zou kunnen betekenen dat de druk op Nederlandse grenssteden als Maastricht, Breda en Eindhoven wat minder wordt. Daar zijn problemen ontstaan door de toeloop van Belgische dagjesmensen.

Wintergloed

Afgelopen weekend ging er bij andere gelegenheden het een en ander mis. Bij twee grote lichtfestivals in Brussel en Brugge was de toeloop veel te groot. In de laatste stad werd het festival Wintergloed zelfs stilgelegd, omdat er 10.000 mensen bijeen waren in plaats van de verwachte 3000. Burgemeester De fauw: ,,We hadden dit niet verwacht. Het is nu echt duidelijk dat mensen massaal op zoek gaan naar afleiding. Ze willen niet elke avond thuis zitten. Als je dan iets organiseert, komt er veel volk op af. Te veel volk.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft voor komend weekeinde een waarschuwing afgegeven: ,,Als een burgemeester de afstand (van 1,5 meter) niet kan garanderen, dan mogen de winkels niet open.”

