Winterstormen teisteren VS: moeder en zoon (8) komen om bij tornado, tientallen gewonden

Ten minste drie mensen zijn omgekomen bij een krachtige winterstorm in de Verenigde Staten. Zo kwamen een jongen en zijn moeder om in Louisiana toen hun huis werd verwoest door een tornado. Ook raakten tientallen mensen gewond door zo'n wervelwind.

Reddingswerkers zochten urenlang voordat ze de moeder en zoon vonden in een landelijk gebied in de buurt van de stad Shreveport. De stoffelijke resten van de jongen, Nikolus Little (8), werden gevonden in een bosrijke omgeving op 800 meter van het ouderlijk huis.

Het lichaam van zijn moeder, Yoshiko A. Smith (30), werd ongeveer een straat verwijderd van het verwoeste huis gevonden, onder een berg puin. Dat maakten de autoriteiten bekend. Sheriff Steve Prator vertelde het lokale televisiestation KSLA dat de vader hen als vermist had opgegeven. De vader was vlak voor de wervelwind toesloeg naar buiten gegaan om boodschappen te doen, en kwam terug bij een compleet weggevaagd huis. ,,We konden het huis dat hij beschreef met het adres niet eens vinden”, zei de sheriff. ,,Alles was weg.”

Ook een 56-jarige vrouw werd dood aangetroffen buiten haar huis in St. Charles Parish. Het Louisiana Department of Health zegt dat ze stierf nadat een tornado haar huis verwoestte. In het kleine stadje Farmerville, ongeveer 160 kilometer verderop, raakten volgens het lokale nieuwscentrum Knoe minstens 25 mensen gewond na een tornado. Bij een ziekenhuis in New Iberia werden vijf mensen geraakt door glasscherven toen de wind de ramen uit de sponningen sloeg, meldt persbureau AP. In New Orleans raakten vier mensen gewond nadat een huis door de wind instortte. Naar verluidt is hun toestand stabiel.

Spoor van vernieling

Ten minste achttien tornado’s teisterden de staten Texas, Louisiana, Oklahoma en Mississippi. Ze lieten een spoor van vernieling achter. De enorme storm veroorzaakte naast tornado's in de zuidelijke staten ook sneeuwstormachtige omstandigheden in het midwesten van de VS. Daar zijn wegen en scholen gesloten. Sommige gebieden meldden een laag sneeuw van 1,2 meter hoog. Ongeveer 3300 vluchten zijn vertraagd en meer dan 150 zijn er geannuleerd.

Ongeveer 500.000 mensen in vier staten - Nebraska, Wyoming, South Dakota en Minnesota - worden gewaarschuwd voor sneeuwstormen, met krachtige wind en zware sneeuwval. Reizen wordt daardoor bemoeilijkt, schrijft de BBC. Miljoenen mensen in het hele land hebben minder strenge waarschuwingen voor winterweer gekregen. Langs de Golfkust worden zware stormen of tornado's voorspeld, ook in Louisiana, Mississippi, Alabama en delen van Florida.

Volledig scherm Hevige sneeuwval in Provo, Utah. © AFP