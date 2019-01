Wiskundige legt uit hoe hij fout in loterij ontdekte en 26 miljoen won in 9 jaar

Wiskunde. Dat is wat de Amerikaan Jerry Selbee (80) gebruikte om stinkend rijk te worden met de loterij. Tussen 2003 en 2011 won hij 26 miljoen dollar, nadat hij een fout ontdekte in de logica van het systeem.

Jerry Selbee en zijn vrouw Marge wonen in Evart, een dorpje met 1.900 inwoners in de Amerikaanse staat Michigan. Ze leerden elkaar kennen op de middelbare school, kregen samen zes kinderen en baatten 17 jaar lang een lokale supermarkt uit. Als jonge zestigers gingen ze met pensioen. ,,We wilden van het leven gaan genieten”, vertellen ze. Die wens kwam uit.

Jackpot

In 2003 ontdekte Jerry, een wiskundige van opleiding, een fout in de nieuwe staatsloterij van Michigan. Bij de zogeheten Winfall-loterij bleef de jackpot niet oplopen tot één of meerdere spelers alle zes cijfers juist hadden. Zodra er 5 miljoen dollar in de jackpot zat, kwam er een ‘roll-down’-week. Bij die trekking werd al het geld verdeeld over de winnaars die drie, vier en vijf cijfers juist hadden.

Het koppel baatte tot aan hun pensioen deze winkel uit.

,,Ik begreep meteen dat ik altijd zou winnen, als ik alleen tijdens die roll-down-weken speelde”, zegt Jerry. ,,Als ik voor 1.100 dollar meespeelde, had ik mathematisch gezien kans om één keer vier juiste cijfers te hebben. Daarmee zou ik 1000 dollar winnen. Ik zou voor dezelfde inzet ook 18 of 19 keer drie cijfers juist hebben, goed voor 900 dollar winst. Dus voor elke investering van 1100 dollar, zou ik normaal 1900 dollar terugverdienen.”

De winstverdeling bij een normale trekking.

De winstverdeling tijdens een 'roll-down'-week.

De eerste keer speelde hij voor 3600 dollar en won 6300 dollar. De tweede keer zette hij 8000 dollar in. Zijn winst bedroeg 15700 dollar. ,,Toen heb ik mijn vrouw ingelicht”, glimlacht Jerry. Samen bespraken ze hoe ze dit zouden aanpakken.

Investeerders

Het koppel richtte ‘GS Investment Strategies LLC’ op. Ze nodigden vrienden en familie uit en brachten een groep van 25 investeerders samen. Telkens als er een roll-down-week was, speelden ze voor honderdduizenden dollars op de loterij. Nadien telden ze hun winst uit. Maar hun geluk bleef niet duren. In 2005 hield de Winfall-loterij in Michigan op te bestaan.

Het koppel liet vrienden en familie mee investeren. Zo konden zij ook hun graantje meepikken.

,,Iemand van onze groep vertelde me dat er in Massachusetts, 1450 kilometer verderop, ook een Winfall-loterij bestond”, zegt Jerry. ,,Ik bekeek het en inderdaad: ook daar zouden we altijd winnen.”

De zes jaar die erop volgen reden Jerry en Marge bij elke ‘roll-down’-week naar Massachusetts. Telkens speelden ze voor honderdduizenden dollars mee. In totaal wonnen ze 26 miljoen dollar, waarvan 8 miljoen dollar winst. Daarop betaalden ze via hun bedrijf netjes belastingen.

Tip

Pas in 2011 kwam er een einde aan het sprookje. Toen kreeg The Boston Globe een tip dat er in Massachusetts tijdens sommige weken voor belachelijk hoge bedragen op de lotto werd gespeeld.

Het duurde tot 2011 voordat The Boston Globe na een tip ontdekte wat er aan de hand was.

De krant kwam erachter dat Jerry en Marge niet de enigen waren die de fout ontdekt hadden. Een groep studenten bleek hetzelfde te doen. Zij investeerden in totaal 17 à 18 miljoen dollar, en streken ongeveer 3,5 miljoen dollar winst op. Nadat het verhaal uitkwam, hield de staatsloterij van Massachusetts op te bestaan. Er begon een onderzoek naar illegale activiteiten en corruptie. ,,Maar alles gebeurde legaal”, zegt Greg Sullivan, die het onderzoek voerde. ,,Ze kraakten de code van de loterij.”

