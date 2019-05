Wisselende reacties na vertrek May, van ‘moedig’ tot ‘foute inschatting’

De aankondiging van Theresa May om te stoppen als Britse premier, heeft voor wisselende reacties gezorgd bij politici in binnen- en buitenland. De Britse politicus Nigel Farage stelt dat May de stemming in het land verkeerd heeft ingeschat. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker spreekt van ‘een moedige vrouw’.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) heeft ‘met respect kennisgenomen van de aankondiging van het ontslag van de Britse premier Theresa May’. Merkel heeft altijd vol vertrouwen samengewerkt met May en zal dit voortzetten zolang ze in functie is, zei een woordvoerster van de bondsregering vandaag in Berlijn.

Een inschatting van wat het effect zou zijn van de stap voor de geplande exit uit de EU van het Verenigd Koninkrijk, wilde de woordvoerster niet geven. De regering onderhoudt een nauwe relatie met Groot-Brittannië. ,,Dat zal zo blijven.’’

Inschatting

De Britse politicus Nigel Farage zegt dat de afzwaaiende premier Theresa May de stemming in het land verkeerd heeft ingeschat. Hij stelt op Twitter dat nu twee conservatieve leiders zijn opgestapt die feitelijk pro-Europees waren. ,,De partij kan die les leren of sterven.”

Aartsbrexiteer Farage, voorheen leider van de eurosceptische UKIP-partij, zegt dat het moeilijk is om niet mee te leven met May. Zij kondigde eerder vandaag op emotionele wijze haar vertrek aan. Farage heeft de conservatieven van May met zijn nieuwe Brexit Party het vuur na aan de schenen gelegd. Die pro-brexitpartij deed donderdag mee aan de Europese verkiezingen. Peilingen doen vermoeden dat Farage daar een monsterzege heeft geboekt, al wordt de officiële uitslag pas later bekendgemaakt.

Moedig

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft de aankondiging van het ontslag van May ‘zonder persoonlijke vreugde’ gevolgd. ,,Hij mocht en waardeerde mevrouw May. Hij respecteerde haar en vindt haar een erg moedige vrouw’’, aldus zijn woordvoerster. ,,De voorzitter zal contact met haar blijven houden.”

Juncker blijft ‘beschikbaar’ voor Mays opvolger, aldus de commissiewoordvoerster, ‘ongeacht wie dat is, om door te werken aan een ordelijk vertrek van de Britten uit de EU zoals afgesproken’. Ze benadrukte dat de positie van de EU over de brexit ‘onveranderd’ en bekend is. ,,Er komt geen verandering in de scheidingsovereenkomst.”

Michel Barnier, de brexitonderhandelaar namens de EU, reageerde per tweet op het vertrek van May. ,,Ik wil graag mijn volledige respect uitdrukken voor Theresa May en voor haar vastberadenheid, als premier, om naar een ordelijke uittreding uit de EU toe te werken.”

Macron

De Franse president Emmanuel Macron staat klaar om samen te werken met een nieuwe Britse premier over alle Europese en bilaterale kwesties na het ontslag van Theresa May. Wel wil Frankrijk duidelijkheid over de Britse aanpak van de brexit, zei een Élysée-functionaris. ,,Onze betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk zijn op alle gebieden van cruciaal belang: het is te vroeg om te speculeren over de gevolgen van het besluit van May”, zei hij.

,,We hebben snel opheldering nodig van Groot-Brittannië over wat het wil met brexit’’, voegde hij toe. Het Verenigd Koninkrijk lijkt de EU zonder overeenkomst te verlaten in oktober, tenzij er een deal kan worden bereikt met de EU die ook aanvaardbaar is voor het Britse parlement.