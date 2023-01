Wit-Rusland heeft een kroonprinses en die bouwt met de steun van Poetin aan een eigen Wagner-groep

Update Opnieuw geheime documenten gevonden in woning VS, nu in huis van oud-vicepresi­dent Mike Pence

In de woning van de Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence in de staat Indiana zijn geheime documenten gevonden. Dat gebeurde vorige week, meldt zijn advocaat in een verklaring. De Republikein Pence was van 2017 tot 2021 de rechterhand van president Donald Trump.

24 januari