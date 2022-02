Witte Huis: Nieuwe leider Islamitische Staat uitgeschakeld in Syrië

VideoAmerika zou de nieuwe leider van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, hebben uitgeschakeld bij een operatie in het noorden van Syrië. Dat deelt het Witte Huis in een persbericht .

De Verenigde Staten zeggen de nieuwe leider van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) te hebben uitgeschakeld. Dat maakte het Witte Huis bekend na een operatie in het noorden van Syrië. President Joe Biden zegt in een verklaring dat terroristenleider Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi ‘van het slagveld is verwijderd’. Ook zegt hij later vandaag het Amerikaanse volk te zullen toespreken over het voorval.

Lees ook Amerikanen blijven in Syrië IS bestrijden, maar nu vanuit Irak

Biden trad niet in detail over het lot van de IS-leider, maar volgens een hoge regeringsmedewerker heeft hij de aanval niet overleefd. De bron zei tegen persbureau Reuters dat de jihadist tijdens de aanval een bom liet afgaan. Hij blies naar verluidt niet alleen zichzelf op, maar ook leden van zijn familie.

De president zegt in zijn verklaring dat geen Amerikanen zijn gesneuveld tijdens de operatie. Die was volgens hem bedoeld om de “wereld veiliger te maken”. Biden spreekt op korte termijn het Amerikaanse volk toe. Die persconferentie staat gepland voor 15.30 uur Nederlandse tijd.

Tekst gaat verder onder tweet:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zware gevechten

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi was de opvolger van terroristenleider Abu Bakr al-Baghdadi. Die vond in oktober 2019 op een vergelijkbare manier de dood toen Amerikaanse troepen zijn schuilplaats bestormden in Syrië. IS had in dat land en buurland Irak een kalifaat uitgeroepen, maar dat hield slechts enkele jaren stand.

Amerikaanse media hadden op basis van getuigen en berichten op sociale media al gereconstrueerd wat is voorgevallen in het noordwesten van Syrië. Amerikaanse speciale eenheden arriveerden met helikopters en omsingelden een huis in de buurt van de grens met Turkije. Bewoners zouden via luidsprekers zijn opgeroepen zich over te geven, schrijft The New York Times.

Aan die oproep lijkt geen gehoor te zijn gegeven en uiteindelijk ontstonden zware gevechten. Het huis liep daarbij zware schade op. Een van de helikopters zou tijdens de operatie technische problemen hebben gekregen. Het toestel moest aan de grond worden gezet en zou later zijn verwoest door een Amerikaanse luchtaanval. De speciale eenheden vertrokken uiteindelijk in de overgebleven helikopters.

De president zou de operatie live hebben gevolgd. Het Witte Huis deelde op Twitter een foto van Biden die de operatie met naaste medewerkers observeert. Er waren kort na de operatie al berichten over mogelijke burgerslachtoffers. Lokale hulpverleners, die bekendstaan als de Witte Helmen, spraken over zeker dertien doden. Het ging onder meer om vrouwen en kinderen.

Tekst gaat verder onder tweet:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De president zou de operatie live hebben gevolgd. Het Witte Huis deelde op Twitter een foto van Biden die de operatie met naaste medewerkers observeert. Er vielen mogelijk ook burgerslachtoffers. Lokale hulpverleners, die bekendstaan als de Witte Helmen, spreken over zeker dertien doden. Het zou onder meer gaan om vrouwen en kinderen.

Let op, de volgende beelden kunnen als schokkend worden ervaren:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Amerika zou de nieuwe leider van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, hebben uitgeschakeld bij een operatie in het noorden van Syrië. © EPA