WNF start actie om koala's te redden in brandend Australië

Het WNF kreeg de afgelopen dagen veel verzoeken van mensen die geld willen geven voor hulp aan getroffen dieren. Het fonds is daarom een actie gestart om via de website, per sms (sms ‘Australië’ aan 4333) of via een Tikkie te doneren. Het geld wordt via WWF Australië besteed aan noodhulp aan onder meer gewonde koala’s en voor het herstellen van bossen.



Tot nu toe is al 8,4 miljoen hectare bos verwoest en zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen. Geschat wordt dat al zo’n 480 miljoen dieren zijn omgekomen, waaronder kangoeroes en daaraan verwante wallaby’s en vogels zoals de kookaburra. Naar schatting is zo'n 80 procent van de natuurlijke leefomgeving van de koala's verwoest. Sommige experts zeggen dat uitsterving nu bijna onvermijdelijk is.