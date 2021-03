Woede over ‘corona-carnaval’ met duizenden feestvierders in Marseille

In Marseille hebben inwoners massaal carnaval gevierd ondanks corona. Zo’n 6.500 mensen ging zondagmiddag verkleed de straat op. Er waren feestelijke optochten en er was muziek. Weinig mensen droegen een masker en vrijwel niemand in de enorme menigte hield afstand.

Volledig scherm © AFP ,,Er is hiervoor geen toestemming gegeven. Dit is volledig onverantwoordelijk’’, schreef de lokale prefectuur op Twitter. Regiobestuursvoorzitter Martine Vassal noemde het illegale feest ‘schandalig’. ,,Zorgverleners riskeren op dit moment hun levens voor ons. Dit is crimineel.’’



De rechts-populistische politicus Florian Philippot bekritiseerde juist de volgens hem voorspelbare politieke reacties. ,,Luister niet naar die clowns, maar leef! Bravo Marseille!’’, meldde hij op Twitter.



Het carnavalsfeest wordt jaarlijks gehouden in Marseille. Vorig jaar werd het voor het eerst afgezegd wegens corona. Ook dit jaar zou er geen optocht zijn. Maar buiten medeweten van de autoriteiten om werd het feest achter de schermen toch georganiseerd. En eenmaal begonnen, sloten duizenden inwoners van Marseille zich aan.

‘Alleen maar jongeren’

,,Jongeren hebben er genoeg van om in lockdown te zitten’’, zei één van de deelnemers in de Franse pers. ,,Er loopt hier niemand die oud of kwetsbaar is. Het zijn alleen maar jongeren.’’

Marseille is niet in lockdown. Er geldt wel een avondklok. In 16 departementen van Frankrijk geldt sinds dit weekend wèl een nieuwe lockdown, maar die liggen bijna allemaal in het noordwesten van Frankrijk, van Parijs tot aan de Belgische grens.

Voor het eerst

Het afgelopen jaar kwam het vaker tot illegale feesten en bijeenkomsten in coronatijd in Frankrijk. Maar het is voor het eerst dat zoveel mensen tegelijk in een stadscentrum openlijk op straat feest vieren, ondanks corona, en dan ook nog in Marseille: de op één na grootste stad van het land.

Aan het begin van de avond kwam de politie in actie om carnavalvierders naar huis te sturen. Dat leidde tot schermutselingen en aanhoudingen. Er werden ook vernielingen op straat aangericht. Bestuursvoorzitster Vassal besloot daarop om een aanklacht in te dienen tegen de relschoppers.

