Woede over respectloos behandelen dode walvis

Woede en verbijstering over het walgelijke gedrag van toeristen op een strand van Punta Delgada in Chili. Totaal respectloos gingen ze los op een net aangespoelde walvis. Niet alleen klommen sommigen op het dode dier voor selfies, een persoon kraste zelfs een boodschap voor zijn vriendin in het karkas.

De blauwe vinvis was nog maar twee jaar oud, toen het dier zaterdag aanspoelde op het strand van Punta Delgada in Chili. Dat gebeurt wel vaker op die locatie, niettemin werd het een attractie. De 20 meter lange walvis was niet meer te redden.

Onderzoeker Gabriela Garrido van het Natuurhistorisch Museum van Río Seco wist niet wat zij zag toen zij ter plaatse arriveerde. Rondom het karkas stonden tientallen mensen en die maakten er een soort feestje van. Garrido zag mensen op de walvis klimmen, tegen het dier schoppen om te testen of er nog leven in zat en vrolijk selfies maken. Dieptepunt was wel dat iemand ‘Ana, ik hou van je!’ in een van de vinnen van het dier had gekrast.

“Ik ben gechoqueerd dat de situatie zo uit de hand is gelopen”, zegt Garrido aan de Chileense krant La Nación. “Ik was zo boos en ik voelde me zo machteloos. Het is heel pijnlijk om te zien dat een mens in staat is tot zulke daden.” Ook op sociale media veroorzaken de foto’s een schokgolf van verontwaardiging.

Uitgehongerd