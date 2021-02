Woede over seksistische uitlating van voorzitter Japans Olympisch Comité

De 83-jarige oud-premier deed volgens de Japanse krant Asahi Shimbun zijn beklag over vrouwen ‘die moeite hebben te stoppen met praten’ als antwoord op een vraag wat het JOC doet aan zijn belofte het aantal vrouwen in het bestuur te vergroten. Het JOC heeft al in 2019 gezegd het aantal vrouwen in het bestuur van twintig procent op te schroeven tot veertig procent.

Mori, het gezicht van de door corona-zorgen gekwelde Olympiade in Tokio, is al omstreden omdat hij blijft zeggen dat de Spelen doorgaan, ongeacht de ernst van covid-19. Dat valt verkeerd in Japan, waar het animo voor het sportfestijn tanende is. Een Japanse komiek bedankte zelfs voor de eer de fakkel met het Olympische vuur te dragen. Bovenop die controverse komt verontwaardiging over Mori's seksistische opmerkingen.