Woedende betogers stichten brand bij bestorming Libisch parlement

Demonstranten zijn vrijdagavond het Libische parlement in Tobruk binnengedrongen en hebben brand gesticht voor het gebouw. Zij deden dit uit woede over de politieke patstelling in Libië, de corruptie en de verslechterende levensomstandigheden. Op beelden is te zien dat een betoger de weg voor anderen vrijmaakt met een bulldozer.

Veiligheidstroepen die het parlement beschermden, trokken zich volgens getuigen terug. Volgens Libische tv-zenders zijn er vernielingen aangericht in het parlement. In de omgeving zijn dikke kolommen rook te zien van autobanden en voertuigen die de overwegend jonge betogers in brand hadden gestoken.

Niet alleen in Tobruk, ook in de hoofdstad Tripoli, Benghazi en enkele kleinere steden werd gedemonstreerd. Het Noord-Afrikaanse land heeft dagen van stroomonderbrekingen achter de rug. ,,We willen dat de lichten werken”, scandeerden demonstranten. Ook riepen ze onder meer: ,,Nee tegen milities, we willen politie en leger.”

Het Libische parlement is gevestigd in Tobruk, honderden kilometers ten oosten van de hoofdstad Tripoli. Het land verkeert in chaos sinds een door de NAVO gesteunde opstand in 2011 dictator Muammar Kaddafi verdreef.

Libië is politiek uiteengevallen in twee rivaliserende facties, een in Tobruk en een in Tripoli, die beide de macht claimen. Het vredesproces dat in 2020 begon heeft nog niet veel opgeleverd. Gesprekken in Genève over een grondwet en verkiezingen zijn deze week afgebroken.

Als reactie op de demonstraties gaf premier Abdulhamid al-Dbeibah in Tripoli aan het eens te zijn met de betogers en dat alle instituties, inclusief de regering, opgeheven moeten worden. De enige manier om dat te doen zijn volgens de premier verkiezingen.