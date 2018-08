'Wonder van Genua': Italiaan overleeft val van tientallen meters

In verschillende Italiaanse media wordt het miraculeuze verhaal van Capello beschreven: ,,Het is een wonder'', aldus de brandweerman tegen La Stampa. ,,Het regende heel hard, toen hoorde ik een geluid en daarna stortte alles in. Het is ongelooflijk, ik heb geen kras.'' De voormalige profkeeper - hij speelde ooit voor Cagliari - spreekt van een 'apocalyptisch tafereel': zijn auto kwam vast te zitten tussen betonnen kolommen en puin.