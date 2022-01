Woordvoerder Poetin: uitkomst diplomatiek overleg met VS en Europa ‘storend’

UPDATE / VIDEO Zorgen om eiland­staat Tonga na onderzeese vulkaanuit­bar­sting van acht minuten

Bij de uitbarsting van de onderzeese vulkaan bij de eilandstaat Tonga, ten zuiden van de Fiji-eilanden in de Stille Oceaan, en de daaropvolgende tsunami zijn alle telefoon- en internetconnecties met het eiland afgesloten. Het is daarom onduidelijk wat de schade in Tonga precies is en of er slachtoffers zijn gevallen onder de 105.000 bewoners van het eiland. Op sociale media is te zien hoe golven van 1,2 meter steden op het eiland overspoelen.

3:40