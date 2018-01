Wordt Hitlers Mercedes de duurste auto ter wereld?

Daar staat-ie. Zwart, glimmend en robuust. De Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen. Speciaal gebouwd voor Adolf Hitler. Gevraagd om de auto te beschrijven, zegt Jan Wouters, directeur van de stichting Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie (NCAD), dat dat alleen in superlatieven kan. ,,De auto is gebouwd in de tijd dat Duitsland world leading was en dat ook wilde laten zien aan de wereld. De wagen was luxer dan alle andere, beter dan alle andere. Grotesker dan grotesk."



Tussen 1938 en 1943 werden 88 van deze auto's gebouwd, vertelt Wouters (52), die er zijn archieven op heeft nageplozen. De nazi-top had er minstens vier. ,,Maar deze van Hitler was anders dan de andere. Hij had kogelvrij glas en was gepantserd aan de onderkant, tegen mijnen. Daarom woog die wagen 4.780 kilo. Waar de Mercedes normaal een snelheid kon halen van 170 kilometer per uur, reed deze niet harder dan 80. Met een verbruik van 1 op 2."



Daarom werd de auto vooral gebruikt tijdens parades en officiële gelegenheden. Zoals in juli 1940 in Berlijn, toen Hitler zich door een enorme menigte liet toejuichen na het verslaan van Frankrijk, in de auto staand op de bijrijdersplaats. Of toen hij een maand daarvoor Benito Mussolini rondreed, toen de Italiaan een bezoek aan zijn bondgenoot bracht in München. Een super-Mercedes en belangrijk instrument in de nazi-propaganda.