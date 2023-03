Wordt Trump gearresteerd in zaak Stormy Daniels? ‘Niet door politie van bed gelicht, wél een mugshot’

Zodra er een aanklacht volgt, duurt het nog minstens een jaar voordat Trump daadwerkelijk terecht staat. Dat is namelijk de doorlooptijd voor een gemiddelde zaak in New York, zegt Karen Friedman Agnifilo, voormalig assistent aanklager in Manhattan, New York. ,,En Trumps zaak is nog zeer atypisch ook.” Het maakt de kans aanzienlijk dat Trump midden in campagnetijd of zelfs na de verkiezingen in de rechtbank staat.



Stap één is echter daadwerkelijke vervolging. Volgens Trump zelf wordt hij komende dinsdag al gearresteerd, zo liet hij zaterdag op zijn eigen sociale medium Truth Social weten. Volstrekt onduidelijk is echter hoe hij daarbij komt. De openbare aanklager heeft niet gereageerd en volgens een eigen woordvoerder heeft de ex-president ook geen bericht van het Openbaar Ministerie gekregen.



Een snelle aanklacht lijkt desalniettemin logisch. Deze maand werd Trump namelijk opgeroepen om voor een zogenaamde ‘Grand Jury’ te verschijnen. Zo'n oproep is in de VS voorwaarde voor eventuele vervolging.