Yosemite-dode 'probeerde vrouw te redden'

Leeuw hapt in hand aaiende bezoeker

16:21 Een bezoek aan de leeuwen in Bloemenfontein in Zuid-Afrika eindigde voor Scott Baldwin in een nare ervaring. Met zijn rugbyteam was hij in het Afrikaanse land om een rugbywedstrijd spelen. Tijdens een bezoek aan de leeuwen probeerde hij de beesten te aaien. Maar de leeuw was daar niet van gediend. Uiteindelijk heeft de 29-jarige rugbyer door de beet in zijn hand de wedstrijd niet kunnen spelen.