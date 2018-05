YouTube maand uit de lucht in Egypte om anti-moslimfilm

Het gaat om de film Innocence of Muslims die in de Verenigde Staten is gemaakt en die eerder al veel ophef heeft veroorzaakt in moslimlanden. In de film wordt de profeet Mohammed afgeschilderd als een idioot met een seksuele afwijking. Voor moslims is dat godslastering.



Een lagere rechtbank had in 2013 ook al tot de blokkade van YouTube voor een maand bevolen. De Egyptische telecomautoriteiten waren tegen die uitspraak in beroep gegaan. Ze lieten weten dat als YouTube geblokkeerd zou worden, dit zou leiden tot de ontwrichting van de zoekmachine van YouTube-eigenaar Google. Volgens de telecomautoriteiten zou dat onder meer slecht zijn voor de economie.