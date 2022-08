Zee wordt een warm bad door ongewone hitte van de laatste maanden

Een ‘hittegolf in zee’ wordt het al in Spanje genoemd. De ongewone hitte van de laatste maanden – al in mei werden op het Iberisch schiereiland temperaturen boven de 40 graden gemeten – hebben ook de westelijke Middellandse Zee ongebruikelijk veel opgewarmd. Aan de Spaanse costa’s, rond de Balearen en Sardinië en voor de Franse en Italiaanse kust is het water tot vijf graden warmer dan normaal.



Een rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF) waarschuwde in oktober al dat de Mediterranée 20 procent sneller opwarmt dan het mondiale gemiddelde. En dat bedreigt het leven in de zee waar jaarlijks 200 miljoen toeristen zich op en rond de stranden begeven. Eén van de meest ernstige gevolgen is dat honderden exoten vanuit de Indische Oceaan en de Rode Zee de Middellandse Zee binnendringen en er het bestaan van de oorspronkelijke vissen en planten bedreigen.