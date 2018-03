Zeeleeuwen in Keulse dierentuin zorgen voor geluidsoverlast

De lokale autoriteiten nemen de klacht serieus. Uit metingen moet blijken of de vijf Californische zeeleeuwen te veel lawaai maken. Als de dieren inderdaad voor overlast zorgen, zal met de dierentuin worden overlegd over maatregelen. Het is nog onduidelijk waarom de dieren in de nachtelijke uren lawaai maken. De Kölner Zoo wil een camera plaatsen om het probleem in kaart te brengen.



Directeur Theo Pagel is enigszins verbaasd over de klacht. ,,In de 27 jaar dat ik hier werk, is het nog nooit voorgekomen dat iemand een klacht heeft ingediend'', vertelt hij aan de Duitse krant Kölner Stadt Anzeiger. Toch heeft hij er wel eens persoonlijk vragen over gehad. ,,En dan zeg ik: ja, dat zijn dieren en die kan ik natuurlijk niet afzetten. Als de olifant 's nachts trompettert, dan doet hij dat. De meeste mensen die hier wonen vinden het echter wel leuk. Die zeggen: het is hier zoals op de boerderij.''