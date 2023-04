‘Zeer ernstig druggebruik en 10.000 aanwezigen’: provincie neemt leiding over aanpak illegale rave in Sint-Truiden

De illegale rave op het militair domein in Sint-Truiden (België) is nog steeds aan de gang. De gouverneur nam voormiddag de leiding over van het lokaal bestuur van Sint-Truiden en spreekt over een zeer ernstige situatie. ,,Er is sprake van zo’n 10.000 aanwezigen en dat gaat niet over een gewone fuif. Dit gaat over zeer ernstig drug- en alcoholgebruik”, klinkt het. De illegale rave wordt dus niet stilgelegd, al kondigde de gouverneur bijkomende maatregelen aan om het gebeuren zo snel mogelijk en vreedzaam te laten stoppen.

KIJK. Waarom grijpt de politie niet in? ,,Er is te veel drank- en drugsgebruik, een ontruiming zou sowieso uit de hand lopen. Ze willen een situatie zoals bij ‘La Boum’ vermijden.”

,,Dit is geen gezellige fuif van een parochiale vereniging”, begint gouverneur Jos Lantmeeters de persconferentie met politie, burgemeester Ingrid Kempeneers en het Limburgse parket. ,,We hebben te maken met een illegale raveparty op een militair domein van 400 hectare groot. De elf hangars op het terrein die ooit F-16's moesten stallen, worden nu gebruikt voor een illegaal feest. Op dit moment worden er verschillende mensen afgevoerd. Het gaat dus om een zeer ernstige situatie en elke maatregelen die we nemen is weloverwogen en nemen we dan ook om de situatie niet te laten verslechteren.”

Buurtbewoners verweten de stad Sint-Truiden en politie eerder een gebrek aan actie. ,,Op dit moment zijn er zeker 10.000 mensen ter plaatse en er zijn zelfs 15.000 aanwezigen geweest", klinkt het. ,,De situatie is niet vijandig, maar wel toxisch en kan dus snel omslaan", zegt Lantmeeters. ,,Er is sprake van zeer ernstig drug- en alcoholgebruik en de organisatie is zeer professioneel. Die mensen hebben ervaring en hebben duidelijke richtlijnen doorgegeven over wat te doen wanneer de politie ter plaatse komt. Dat maakt dat we voor een van de moeilijkste ordehandhavingen staan in de geschiedenis van onze provincie. En omdat we in het verleden gezien hebben dat een harde aanpak leidt tot buitensporig geweld, denk maar aan La Boum in Brussel, kiezen we daar bewust niet voor.”

KIJK. Illegale rave in Sint-Truiden nog steeds aan de gang, ondanks perimeter stroomt er nog altijd volk toe:

Veldslag vermijden

Wat doet de provincie dan wel? ,,Ten eerste hebben we versterking van alle Limburgse politiezones. Enerzijds blijven we rond het militair domein patrouilleren. En anderzijds zijn er in de hele provincie ontradingsacties bezig. We controleren volop op alcohol en drugs in het verkeer om ook de uittocht van het volk vlot te laten verlopen. Hebben we voldoende mensen om dat heel goed aan te pakken? Nee, maar we doen ons best met de middelen die we hebben om van Sint-Truiden opnieuw een veilige plek te maken en om een veldslag, gewonden en verdere beschadigingen te vermijden. We gaan ook de druk verhogen en op het terrein gaan om zo te proberen om minstens een deel van de mensen het terrein vreedzaam te laten verlaten.”

Over organisatoren en wat die te wachten staat, is momenteel nog veel onduidelijkheid. ,,We gaan ervoor zorgen dat dit niet straffeloos kan blijven en dat dit in de toekomst niet opnieuw kan gebeuren”, zegt Lantmeeters. ,,Maar in eerste instantie moeten we van Sint-Truiden weer een veilige plek maken.”

Burgemeester Ingrid Kempeneers betreurt de late reactie van het federaal niveau en het gebrek aan steun op vlak van communicatie én manschappen. Deze namiddag zit de Crisiscel opnieuw samen om bijkomende maatregelen te nemen.