Zeker 16 doden bij hardloopwedstrijd in China

De 172 atleten namen deel aan een honderd kilometer lange crosscountry bergrace in de buurt van de stad Baiyin in de noordwestelijke provincie Gansu, zo meldt staatspersbureau Xinhua, toen ze werden overvallen door hagel, ijzel en harde wind. Veel deelnemers hadden last van onderkoelingsverschijnselen door de enorme daling van de temperatuur. Vijf moesten worden opgenomen in het ziekenhuis, maar hun toestand is stabiel.