Zeker 175 doden bij zware aardbeving in Turkije en Syrië, veel gebouwen ingestort

Het epicentrum lag zo’n 26 kilometer ten noordwesten van Gaziantep, een stad met ruim 2 miljoen inwoners in het zuiden van Turkije, vlakbij de Syrische grens. De beving vond rond 04.17 uur lokale tijd (02.17 uur in Nederland) plaats op een diepte van 18 kilometer. Een sterke naschok van 6,7 volgde ongeveer 10 minuten later. In heel Turkije zijn zeker 76 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. In Syrië gaat het om zeker 100 doden.

Beelden online

De weersomstandigheden maken dat noodhulp hard nodig is. Het is erg koud in het zuiden van Turkije, met komende week nachten van rond de -5 graden Celsius. Ook kan het gaan sneeuwen.

Tektonische platen

Aardbevingen komen relatief vaak voor in Turkije, omdat verschillende tektonische platen aan elkaar grenzen onder het land. In de zomer van 1999 vielen er 17.000 doden bij een beving in Izmit en nog eens bijna 900 bij een aardbeving in Düzce drie maanden later. Bij twee verschillende aardbevingen in 2020 kwamen meer dan 150 mensen om. De beving van maandagochtend is een van de zwaardere van de afgelopen jaren. De schok was te voelen tot op Cyprus en in delen van de Palestijnse gebieden.