Zeker 23 doden door storm in VS; schade is ‘catastrofaal’

Volgens de hulpdiensten zal het aantal slachtoffers mogelijk nog stijgen, aangezien er nog een onbekend aantal mensen wordt vermist. De hele avond is onder het puin gezocht naar mogelijke slachtoffers. De zoektocht is tijdelijk stilgelegd, omdat het volgens Jones te gevaarlijk is in het donker. Bij daglicht wordt de zoektocht hervat.



Jones heeft de staat om hulp gevraagd bij het bergen van de lichamen en het opruimen van het puin. Op sociale media is te zien dat sommige huizen met de grond gelijk zijn gemaakt. ,,De schade is catastrofaal’’, aldus Jones. Zeker 42.000 woningen zitten zonder stroom. Komende nacht daalt de temperatuur flink in het gebied, terwijl veel mensen nu geen verwarming meer hebben.