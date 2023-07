Zeker 31 gevangenen omgekomen bij gevechten in gevangenis Ecuador

MH17-da­der Igor Girkin opgepakt door Russische diensten: ‘Poetin ruimt criticas­ters uit de weg’

Igor Girkin, die veroordeeld is voor het neerhalen van MH17, is opgepakt door de Russische veiligheidsdiensten. Hij is in een rechtbank in Moskou aangeklaagd voor het aanzetten tot extremisme, melden Russische persbureaus. Hij riskeert vijf jaar cel.