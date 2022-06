Zeker 4 doden en 15 zwaargewonden bij treinongeluk Duitsland: ‘Het was vreselijk, plots kantelde de trein’

Twee inwoners Minneapo­lis klagen ex-agent aan die George Floyd doodde

Twee zwarte inwoners van Minneapolis hebben dinsdag aanklachten ingediend tegen Derek Chauvin, de blanke ex-politieagent die veroordeeld is voor de moord op George Floyd. De twee beweren in 2017 door Chauvin op vergelijkbare wijze te zijn behandeld en beroepen zich in hun aanklachten op racisme en schending van burgerrechten. Ook de stad Minneapolis is gedaagd.

