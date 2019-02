Zeker 45 doden bij brand hoofdstad Bangladesh

Update Venezuela: zeegrens met Antillen gesloten om hulp tegen te houden

20 februari Venezuela heeft de zeegrens met de Antillen gesloten, omdat de oppositie in het land samen met enkele westerse landen zaterdag hulpgoederen wil invoeren via Curaçao. Die hulpgoederen zijn niet nodig, aldus vice-president Delcy Rodríguez, want in het land van de omstreden president Maduro is geen crisis gaande.