Zeker 52 doden na brand in kolenmijn Rusland, tientallen mijnwerkers vermist

Eerder was sprake van elf omgekomen personen doordat na een explosie brand uitbrak in de Listvjazjnaja-mijn, die zich vulde met methaangas en rook. Over het lot van de tientallen vermisten die op een onbekende plek in de schachten vastzaten, was toen nog niets bekend. Meer dan tweehonderd kompels konden in veiligheid wordt gebracht. 38 van hen waren gewond, vier zouden er slecht aan toe zijn.



Op het moment van de ramp waren 285 mensen in de kolenmijn in de regio Kemerovo, in het westen van Siberië. De brand ontstond volgens TASS vanmorgen vroeg op een diepte van 250 meter in een ventilatieschacht. De rook verspreidde zich vervolgens door de mijn. Het ventilatiesysteem zou ook na de ontploffing nog hebben gewerkt. De regionale autoriteiten hebben drie dagen van rouw afgekondigd.