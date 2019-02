Zeker 56 doden bij brand hoofdstad Bangladesh

Al 220.000 euro in een dag voor ouders die 7 kinderen verloren in vuurzee

20 februari Ebraheim en Kawtha Barho ontvluchtten de oorlog in Syrië, maar verloren gisteren hun zeven kinderen toen hun huis in het Canadese Halifax in vuur en vlam opging. Omwonenden zagen hoe een ogenschijnlijk kleine brand binnen 30 seconden het hele huis verzwolg. Een inzamelingsactie leverde binnen 24 uur al 220.000 euro op, voor de ouders die gewond achterbleven.