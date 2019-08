Zeker 63 doden, 182 gewonden door bomaanslag bij trouwerij Kaboel

De explosie vond plaats in het Dubai City trouwcentrum, in het westen van de stad. Daar waren meer dan 1000 mensen bijeen. De bom zou zijn afgegaan bij het podium waar muzikanten optraden. ,,Alle jongeren, kinderen en andere mensen die daar in de buurt waren, zijn gedood’’, aldus getuige Gul Mohammad.



,,Er zijn zo veel doden en gewonden’’, zei Ahmad Omid, een van de overlevenden. Volgens hem waren ongeveer 1200 gasten uitgenodigd voor het huwelijksfeest. ,,Ik was bij de bruidegom in een andere kamer toen we de ontploffing hoorden. Daarna kon ik niemand meer vinden. Iedereen lag verspreid over de hal.’’



Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. Zowel de Taliban als een lokale groepering van Islamitische Staat voert in de hoofdstad bloedige aanvallen uit.