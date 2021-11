Zeker 68 doden bij gevangenisrellen Ecuador

De gevechten braken in de vroege zaterdagochtend uit in de Penitenciaria del Litoral in de kustplaats. Op beelden op sociale media is onder meer te zien hoe lichamen, waarvan sommige verbrand, op de grond liggen in de gevangenis.

In het begin van de gevechten, die acht uur duurden, ,,probeerden gevangenen een muur te laten ontploffen om naar een aanpalend deel van de inrichting over te kunnen steken waar zich leden van rivaliserende bende bevonden”, aldus de gouverneur van de provincie Guayas, Pablo Arosemena. Ook staken ze matrassen in brand om hun rivalen door de rook te laten bedwelmen. ,,We vechten tegen drugshandel”, aldus Arosemena. ,,Het is heel moeilijk.”

Volgens een woordvoerder van president Guillermo Lasso zouden er zaterdagmiddag nieuwe gevechten zijn uitgebroken in het gevangeniscomplex. Er zijn 700 politieagenten bezig om de situatie onder controle te krijgen, waarvan een deel binnenin de gevangenis. Het is onduidelijk of de autoriteiten de situatie in de inrichting, waar meer dan 8.000 gevangenen verblijven, onder controle hebben.

In hetzelfde complex kwamen eind september bij gevechten 119 gevangenen om het leven, het grootste bloedbad in een gevangenis in Ecuador ooit. President Lasso beloofde daarna militaire versterking in alle 65 gevangenissen van het land. Het Grondwettelijk Hof beperkte op 12 oktober echter die maatregel en verbood het leger de gevangenissen binnen te treden.

Het gevangenissysteem in het Zuid-Amerikaanse land vertoont tal van gebreken. Zo zitten er te veel gevangenen binnen de beschikbare ruimte. Ook is het beveiligingssysteem ontoereikend, waardoor criminelen op grote schaal wapens en explosieven naar binnen kunnen smokkelen. Dit jaar werden binnen de muren van de strafinstellingen al bijna 300 veroordeelden vermoord bij onderlinge afrekeningen. Vaak liepen de bloedige gevechten uit op een gevangenisuitbraak.

Volledig scherm Bij de gevangenis hebben zich familieleden en bekenden van gevangenen gemeld op zoek naar informatie over het lot van hun familie in het cellencomplex. © REUTERS

Volledig scherm Politie en militairen voor het gevangeniscomplex. © REUTERS