Zeker negen doden door brand bij centrum voor gehandicapten Elzas

Na een hevige brand in een pand naast een centrum voor gehandicapten in het Franse Wintzenheim in de Elzas, zijn de stoffelijke resten van negen omgekomen slachtoffers gevonden, melden plaatselijke media. Naar nog twee vermisten wordt gezocht. Er is weinig kans dat ze het overleefd hebben.

,,Helaas is er niet veel twijfel: al deze mensen waren aanwezig in de gîte en konden er niet uit”, zegt Christophe Marot, van het departement Haut-Rhin, eerder woensdag over de toen nog elf vermisten. De vermiste personen zijn een begeleider en tien licht verstandelijk gehandicapte volwassenen.

‘Ondanks de snelle en dappere tussenkomst van de brandweer zouden er meerdere slachtoffers te betreuren zijn’, stelt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin in een tweet. Zeventien inwoners konden wel gered worden. Een van hen was er slecht aan toe, een andere persoon verkeerde in shock.

Gerenoveerde gîte

Halverwege de ochtend waren brandweerlieden volgens een fotograaf van persbureau AFP de brand nog steeds aan het blussen met slangen, al is de brand wel onder controle. Het dak is verwoest door de vlammen en op de eerste verdieping is het verkoolde houten geraamte zichtbaar. Volgens de brandweer is het gebouw een oude schuur gerenoveerd als gîte met een vloeroppervlakte van 500 vierkante meter, twee verdiepingen en zolderruimte, en is de brand begonnen op de begane grond.

De slachtoffers en vermisten behoren tot een groep volwassenen met een beperking uit Nancy die logeerden in een particulier vakantieverblijf naast een verzorgingscentrum. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De Franse premier Elisabeth Borne laat in een tweet weten dat ze de rampplek zal bezoeken.

