Zeker tien doden bij bomaanslagen op drie kerken in Indonesië

Video & Update Terreur­daad Parijs: Messentrek­ker uit Tsjetsje­nië stond al gesigna­leerd

11:58 De man die gisteravond in Parijs met een mes instak op willekeurige voorbijgangers en daarna werd doodgeschoten door de politie is geïdentificeerd als een in 1997 geboren Tsjetsjeen. Dat melden Franse media op basis van gerechtsbronnen. De man was volgens persbureau AFP al in beeld bij de Franse AIVD.